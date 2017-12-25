Президент Татарстана поздравил школьников с Новым годом

В ледовом дворце «Татнефть-арена» завершилась Президентская елка, зрителями которой стали около сими тысяч человек. В этом году новогодний мюзикл проходит на русском и татарском языках. Для этой цели на арене оборудован мультимедийный экран, на котором школьники могут увидеть перевод речи героев сказки.

В мюзикле участвуют сотни человек. Это народные и заслуженные артисты республики и дети, занимающиеся в творческих кружках. В роли Деда Мороза — Фанис Зиганшин, в роли маленького снеговика — участник шоу «Голос» Булат.

Мюзикл рассказывает участникам шоу о тех временах, когда Снегурочка и Дед Мороз жили в далеко-далеко и занимались земледелием. Как оказалось, Кыш Бабай очень любит вак балеш и очпочмак. Однажды наступила лютая зима и наши герои пошли спасать землю.

На ежегодное новогоднее торжество Татарстана приглашены 2000 школьников из муниципальных образований Республики Татарстан и 1 000 школьников из Казани. Детей поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Нам есть чем гордиться. Татарстан занимает третье место в стране по количеству, призеров и победителей Всероссийских олимпиад школьников. Наши ребята стали победителями всероссийских и международных конкурсов и форумов. Конечно, большая работа проводится с соотечественниками, которые любят свою Родину, учат и знают татарский язык»- сказал Рустам Минниханов и пожелал ребятам успехов в следующем году.

Новогодний праздник продолжился концертом российского певца Алексея Воробьева.