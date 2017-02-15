Проблемы и трудности реализации учителями ФГОС

Учителей в первую очередь волнует получение высшей категории. Наставничество как воспитание и обучение достойного поколения – лишь последняя их задача. Об этом печальном для школьников и их родителей обстоятельстве рассказали на Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные технологии в урочной и неурочной деятельности учителя в условиях реализации ФГОС», которая сегодня проходит в Казани.

Учителя со всей России встретились в Казани именно для того, чтобы наставничество стало главной работой преподавателя. Этого требует Федеральный государственный образовательный стандарт. ФГОС введен менее 10 лет назад. Сейчас мы наблюдаем уход от традиционной формы преподавания к ФГОС.

На конференции отметили, что в большинстве случаев уход от старого происходит лишь в отчётах, которые сдает учитель, а преподает он по-прежнему, как привык еще 20 лет назад.

Специалисты Центра повышения квалификации считают, что сложность освоения учителем ФГОС связана с рядом обстоятельств:

Отсутствие внутренней мотивации преподавателей. Разрыв между знанием задач образовательного стандарта и знанием способов их реализации. Отсутствие нужного количества методических пособий.

Необходима и разработка критериев оценивания учеников нового поколения. «Ставить 4 и 5 на глаз уже не приемлемо!» – выразил свое мнение учитель математики IT-лицея Казани. Согласно ФГОС, учитель должен оценивать именно деятельность ученика.

Инновация не может осуществляться на одном энтузиазме, отметили докладчики конференции. Действительно, важно, чтобы вокруг одного открытого к новшествам, инициативного преподавателя собирались другие такие же. Значит, школа сегодняшнего дня – это командная игра, нацеленная на полное погружение. В случае успешности этой игры, ученики будут «обгонять» своих же учителей. А бояться этого не нужно, это показатель профессионализма преподавателя.

Фотографии Мидхата Садыкова