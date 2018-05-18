Продолжается цикл онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ

23 мая в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети «ВКонтакте», посвящённом ЕГЭ (https://vk.com/ege), пройдёт онлайн-консультация «ЕГЭ по математике базового и профильного уровней-2018».

Проведёт онлайн-консультацию И.В. Ященко, руководитель федеральной группы разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по математике, директор Центра педагогического мастерства города Москвы.

Онлайн-консультация состоится 23 мая с 16 до 17 часов по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки России, мероприятие проводится в рамках цикла онлайн-консультаций, формат которых даёт возможность получить рекомендации от опытных российских педагогов, как лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ по различным предметам, а также задать вопросы эксперту в режиме реального времени.

Записи консультаций по русскому языку, математике (профильный уровень), обществознанию, истории, химии, биологии, английскому языку, информатике и ИКТ, литературе, физике можно посмотреть в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети «ВКонтакте», которое посвящено ЕГЭ.

Также в группе запущен чат-бот. С помощью автоматического сервиса подписчики группы могут получить ответы на актуальные вопросы по процедуре сдачи ЕГЭ. При этом чат-бот постоянно пополняется новой информацией, основанной на самых популярных вопросах пользователей.