Проект «УчимЗнаем» пополнился новой площадкой для онкобольных детей

В Балашихе на базе Московского областного онкологического диспансера открылось структурное подразделение МБОУ «Школа № 22» для детей, которые находятся на длительном лечении в этом медицинском учреждении. сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Инициатором проекта выступил благотворительный Фонд социальных программ Московской области «Исток» совместно с федеральным образовательным проектом «УчимЗнаем».

– Нет ничего страшнее того, когда болеет ребенок. В больнице он оторван от привычной жизни, и самый лучший способ помочь ему выздороветь – вернуть его в обычную среду. Авторам проекта удалось совместить больницу и школу. Методика очень прогрессивная и интересная, она помогает детям быстро усваивать материал и быстрее выздоравливать, – отметила принявшая участие в церемонии открытия школы заместитель Министра образования и науки Российской Федерации И.П.Потехина.

Для справки: Региональные площадки проекта «УчимЗнаем» действуют на всей территории России. Школа, которая открылась в подмосковной Балашихе, стала тринадцатой по счёту. Реализация данного федерального образовательного проекта поддерживается Министерством образования и науки России.