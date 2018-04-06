Профессор КФУ — в общественном совете ТРК «ТНВ»

На днях коллегией телерадиокомпании «ТНВ» зав.кафедрой методологии обучения и воспитания ИПО КФУ, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ и РТ, Заслуженный деятель науки РТ, Почетный работник ВШ РФ, лауреат республиканских премий имени Каюма Насыйри, Мусы Джалиля, Дамира Сиразиева, эксперт Российской Академии Наук (РАН) А.Н. Хузиахметов избран членом общественного совета ТРК «ТНВ».

Талантливый ученый, исследователь проблем, связанных с обучением и воспитанием молодого поколения, Анвар Нуриахметович Хузиахметов разработал теоретические и практические методы воспитательной работы в общеобразовательной и профессиональной школах, основы организации учебно-воспитательного процесса: воспитание навыков творческого применения знаний; формирование и накопление опыта творческой деятельности; формирование мотивов обучения и воспитания, нравственных и социальных потребностей; воспитание навыков творческого усвоения знаний.

В своих трудах (их более 600) Анвар Нуриахметович определяет ведущие задачи профессионального образования: создание самобытной системы образования, основанной на национальных традициях воспитания, мировом опыте с учетом многонациональной структуры населения; интеграция системы образования в мировую образовательную систему; обеспечение любому члену общества возможности максимальной реализации его стремлений к совершенствованию образовательного уровня путем предоставления равноправного доступа к образованию; стимулирование поиска каждым человеком в процессе повышения его образовательного уровня той сферы и формы деятельности, которая принесет максимальное удовлетворение ему самому и пользу общества; удовлетворение потребностей общества в высококультурных, с активной жизненной позицией членах.

Являясь научным руководителем научно-образовательного центра татарской национальной педагогики, А.Н. Хузиахметов остро откликается на все проблемы современности, публикуя в газетах и журналах статьи о языке, формирование национального самосознания, развитии национального образования, истоках национальной педагогики, влиянии иностранных государств на формирование ментальности россиян. Профессор отмечает, что в условиях идеологического вакуума идет поиск новых идей объединения народов России. Важнейшей идеей, по мнению ученого, может быть идея патриотизма и национального самосознания. Российский патриотизм должен воспитываться на основе общего исторического прошлого не только русских а всех народов и национальностей, их совместно пролитой крови при защите России как единой Родины, их совместного труда по созданию и развитию современного государства. Не следует игнорировать тот факт, что Россия – евразийское государство, она является преемницей Золотой Орды.

В настоящее время Анвар Нуриахметович вместе со своими коллегами разрабатывает проблемы соотношения светского и религиозного знания в системе общего среднего и высшего профессионального образования, так как основу становления личности должны составлять именно духовные ценности: на эти темы кафедрой методологии обучения и воспитания ИПО КФУ под руководством А.Н. Хузиахметова подготовлен цикл телевизионных передач, которые в течение учебного года транслируются на республиканском канале «ТНВ».

Рамис Насибуллов, Ильнар Яруллин, Рашида Габдрахманова