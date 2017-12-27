Провалившись в колодец, женщина нашла пропавшего школьника

В Татарстане в поселке Черемшан 30-летний волонтер во время поисков пропавшего 10-летнего мальчика сумела его найти, провалившись в тот же колодец, что и ребенок. Мальчик пропал вечером 24 декабря, Сначала родные и близкие искали его у друзей и одноклассников. Весть о пропаже ребенка очень быстро распространилась в социальных сетях. В течение нескольких часов полиция, служба МЧС и десятки волонтеров занимались поисками пропавшего ребенка. Прошло около десяти часов, сообщает местная газета «Наш Черемшан» .

Ребенка нашли на окраине поселка в канализационном колодце трёхметровой глубины. Во время поиска ребенка пострадала волонтер — начальник МКУ «Управление гражданской защиты Черемшанского района» Гулия Яруллина, она провалилась в тот же люк, заново заметённый снегом, где и обнаружила потерявшегося ребёнка.

МЧС просит татарстанцев не оставлять детей без присмотра.