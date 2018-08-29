Путин о пенсионной реформе: «В нашей стране отношение к женщинам особое»

Много было дискуссии и споров по поводу предстоящей пенсионной реформы. И вот, Президент Владимир Путин в среду, 29 августа, выступил с телеобращением к россиянам о пенсионной реформе. Глава государства высказал свое мнение и внес свои предложения. Предлагаем самые важные моменты из его обращения.

Возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65

Путин отметил, что в проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет.

«Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет», — заявил Президент РФ.

При выходе на пенсию надо учитывать не только возраст, но и стаж

«Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42», — добавил Президент.

Для граждан, только готовящихся выйти на пенсию, предлагается льгота

Такие россияне могут оформить пенсию на полгода раньше.

Путин не исключил введения уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста

«Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста», — пояснил президент.

Размер пособия по безработице для потерявших работу граждан предпенсионного возраста необходимо увеличить

«В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год», — объяснил Президент.

Для ряда категорий граждан сохранится льгота и досрочный выход на пенсию

Это шахтеры, работники горячих цехов, химических производств, чернобыльцы, а также малочисленные коренные народы Севера.

Необходимо сохранить «пенсионные льготы» для тех, кто еще не вышел на пенсию

«Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход», — сказал Президент.

В конце обращения Президент страны подчеркнул, что чем позже вносить пенсионные изменения, тем они будут жестче. Предложения Президента будут оформлены в качестве поправок и внесены в Госдуму в ближайшее время

«Нам предстоит непростое решение. Прошу отнестись к этому с пониманием», – завершил выступление В.В. Путин.



Источник фотографии: www.kremlin.ru