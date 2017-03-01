Р. Минниханов вручил главам районов республики ключи от новых школьных автобусов

Президент Татарстана вручил главам районов ключи от новых школьных автобусов, пишет пресс-служба Минобрнауки РТ. По федеральной программе получен 51 школьный автобус. Они отправятся в 26 районов. В их числе Агрызский, Атнинский, Балтасинский, Буинский, Высокогорский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Пестречинский районы.

Как заявил Рустам Минниханов, сегодня школьные автобусы – это необходимый вид транспорта. Президент отметил, что важно обеспечивать одинаковые условия для детей из городов и деревень. «Конечно же, мы не можем везде иметь большие базовые школы. И школьные автобусы решают задачу доставки детей из сел к крупным школам», — сказал Р. Минниханов

Президент Татарстана поблагодарил руководство страны за реализацию ряда специальных программ для школьного образования. Напомним, в прошлом году в республику поступило более 100 школьных автобусов для сельских школьников.

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