Рафис Бурганов назначен и.о. заместителя Премьер-министра РТ — министра образования РТ

Бурганов Рафис Тимерханович назначен и.о. заместителя Премьер-министра РТ — министра образования РТ с 4 декабря 2017 года до согласования Государственным Советом РТ кандидатуры на должность заместителя Премьер-министра РТ, следует из Указа Президента Республики Татарстан.

Член партии «Единая Россия», заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан. Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству, председатель Комиссии по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Родился 17 августа 1961 г. в с. Муслюмово ТАССР.

Образование:

Арская средняя школа № 1 (золотая медаль,1978 г.);

Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик» (1983 г.);

Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист» (диплом с отличием, 1990 г.);

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», профессиональная переподготовка по программе «Магистр государственно-общественного управления» (2011 г.);

Кандидат экономических наук (2000 г.).

Академик Международной академии холода (2012 г.).

Трудовая деятельность:

1983 г. — инженер Государственного комитета ТАССР по профтехобразованию.

1983 — 1985 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1985 г. — мастер сборочного участка НПО «Казанькомпрессормаш».

1985 — 1989 гг.— секретарь комитета ВЛКСМ НПО «Казанькомпрессормаш», второй секретарь Казанского городского комитета.

1989 — 1996 гг. — заместитель начальника, начальник цеха, начальник экономического отдела, директор по экономике и финансам ОАО «Казанькомпрессормаш».

1996 — 1998 гг. — первый заместитель главы администрации г. Казани.

1998 — 1999 гг. — первый заместитель министра экономики и промышленности Республики Татарстан.

1999 — 2005 гг. — глава администрации Вахитовского района г. Казани.

2005 — 2010 гг. — первый заместитель главы, руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

2010 — 2014 гг. — министр по делам молодежи спорту и туризму Республики Татарстан.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета пятого созыва.