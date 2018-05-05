Рафис Бурганов вручил школьникам медали «За участие в параде»

В Казани у памятника Муся Джалиля состоялась торжественная церемония вручения медалей «За участие в Параде» учащимся школ Казани, юнармейцам Зеленодольского муниципального района – участникам Торжественного прохождения войск Казанского военного гарнизона 9 мая в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Ярмарочной площади. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Медали утверждены штабом Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Татарстан.

Ученикам медали вручили Заместитель-премьер-министра РТ – министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, военный комиссар – Сергей Погодин, Руководитель регионального штаба «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин.