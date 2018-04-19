Разработан проект рекомендаций повышения квалификации педагогов

Минобрнауки обсудило вопрос о повышении квалификации педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ по формированию основ финансовой грамотности, сообщает пресс-служба ведомства.

Подготовлен проект рекомендаций для организации повышения квалификации педагогических работников в области финансовой грамотности обучающихся. В системе среднего профессионального образования требования к знаниям финансовой грамотности будут внесены в федеральные государственные образовательные стандарты.

–Одной из «общих» компетенций, которой должен обладать выпускник, освоивший образовательную программу, является использование знаний по финансовой грамотности. Согласно статистике, в 2016 году в области экономики и управления получили дополнительное профессиональное образование более 440 тысяч человек, в 2017 году наблюдается увеличение – 464 тысяч человек, – на форуме в Анапе прокомментировал представитель Минобра РФ.

В следующем году федеральное Министерство образования и науки планирует разработать методические рекомендации по внедрению проблематики финансовой грамотности в образовательную деятельность вузов.