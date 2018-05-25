Реализация проекта «Цифровая школа» предусматривает повышение квалификации педагогов

В работе Петербургского международного экономического форума принимает участие Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева. Здесь она прокомментировала, что изменит в сфере образования реализация проекта «Цифровая школа», сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

— Работа над проектом «Цифровая школа» важна для всех, кто сегодня задействован в системе образования. Проект позволит обеспечить обновление содержания образования и даст возможность нашим школьникам свободно и в тоже время безопасно ориентироваться в цифровом пространстве. Благодаря проекту у родителей появится больше возможностей изучать интересы и способности своего ребёнка. Для педагогов цифровизация снизит административную нагрузку, высвобождая время для повышения качества своих образовательных программ, — пояснила министр.

Ольга Васильева подчеркнула, что реализация проекта «Цифровая школа» обеспечит повышение квалификации педагогов и оснащение школ необходимой инфраструктурой, что в свою очередь позволит максимально эффективно использовать ресурсы еще одного масштабного ресурса, как Российская электронная школа, в которой заключен значительный объем онлайн-материалов для учащихся и учителей.