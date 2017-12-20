Ребята из Набережных Челнов вернулись из «Сколково» с дипломами лучших изобретателей

В Москве завершились Всероссийские научно-инженерные соревнования «Кванториада», в которых приняли участие юные изобретатели. В их числе четверо челнинских школьников.

Радик Хаматзянов и Альберт Оленин состязались в компетенции «Промышленный дизайн». Дияр Камалетдинов и Камиль Хамитов — в компетенции «Автоматизированные транспортные системы».

Дияру и Камилю нужно было преодолеть на самодельном беспилотнике сложную трассу с препятствиями и водными преградами, при этом сохранить в капсуле целым и невредимым хрупкий груз (куриное яйцо), применяя не только базу знаний и опыт. Как передает городское управление информационной политики и по связям с общественностью, такой же успех ждал и Радика Хаматзянова с Альбертом Олениным.