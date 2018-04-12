Родители школьников сдадут единый республиканский экзамен по татарскому языку

Министерство образования и науки Татарстана проведет акцию «День сдачи ЕРЭ родителями». 17 апреля у родителей школьников Татарстана будет возможность проверить свои знания по татарскому языку. Цель проведения акции — ознакомление родительской общественности с процедурой проведения единого республиканского тестирования и основного государственного экзамена по родному (татарскому) языку, сообщает пресс-служба министерства.

ЕРЭ будет организован по трем уровням: для участников нетатарской национальности, для участников с базовым уровнем владения татарским языком и для участников, владеющих татарским языком в совершенстве.

В Казани акция состоится на базе СОШ №127, которая находится по адресу: ул. Х.Мавлютова, д.15. Начало в 9.45. О местах проведения акции в муниципальных районах можно узнать в отделах образования.