Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на сдачу ЕГЭ

Заявление на участие в ЕГЭ-2017 необходимо подать до 1 февраля включительно. В нем нужно перечислить предметы, по которым планируется сдавать госэкзамен, сообщает Рособрнадзор.

Напомним, экзамены по русскому языку и математике – обязательные для выпускников этого учебного года. Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы для продолжения обучения в вузе. В заявлении можно указать любое количество предметов.

Выпускники школ этого года подают заявление на ЕГЭ по месту учебы, прошлых лет – в места регистрации на сдачу единого госэкзамена, определяемые органами управления образованием региона.

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего личность. Также заявления могут подать родители (законные представители) по документу, удостоверяющему их личность, или уполномоченные лица.

Люди с ограниченными возможностями здоровья должны представить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Участники-инвалиды – оригинал или заверенную копию справки об инвалидности.

Выпускники прошлых лет предъявляют оригиналы документов об образовании. Получающим среднее профессиональное образование и обучающимся в иностранных образовательных организациях нужно представить справку из своей организации. Справка должна подтверждать освоение образовательных программ среднего общего образования или его завершение в текущем учебном году.

После 1 февраля заявление на сдачу ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии российского субъекта только по уважительным причинам и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.