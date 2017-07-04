Рособрнадзор рассказал о том, к чему готовиться участникам ВПР следующего года

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал о результатах Всероссийских проверочных работ. К каким вопросам нужно готовиться тем, кто будет писать проверочную работу в следующем учебном году? По итогам оценки ВПР оказалось,что ученики 5 и 11 классов недостаточно хорошо знают историю своего родного края и известных исторических деятелей.

Рособрнадзор озвучил результаты ВПР на собрании Российского исторического сообщества. По словам Сергея Кравцова, в следующем учебном году планируется проведение обязательных проверочных работ по истории в 5 классах, добровольных – в 6 классах. Возможно, проверочная работа будет также обязательна для 11-классников, которые не выбрали историю для сдачи ЕГЭ, пишет «Учительская газета».

Результаты ВПР этого года показали, что школьники 5 и 11 классов недостаточно хорошо знают историю своего родного края, известных исторических деятелей, у детей недостаточно развито умение устанавливать причинно-следственные связи исторических событий, анализировать разные виды источников исторической информации.

Также можно говорить и о том, что школьники хорошо устанавливают соответствия между событиями и странами, в которых они произошли, между памятниками культуры и странами, в которых они были созданы.