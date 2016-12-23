Рособрнадзор выделит 540 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на совершенствование экзаменов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ намерена в следующем году продолжить практику предоставления субсидий регионам на реализацию мероприятий ФЦП развития образования 2016-2020, направленных на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования.

В планах Рособрнадзора — выделение регионам субсидии на совершенствование ЕГЭ и других экзаменов в общем объеме 540 миллионов рублей.

В текущем году ведомство также проводило конкурсный отбор региональных программ развития образования. Победителям конкурса, которыми стали 29 регионов, были выделены субсидии на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020, направленных на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества. Общий объем средств субсидий составил 291 миллион рублей.

Победители конкурсного отбора могли направить средства на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, информационно-методическое сопровождение проведения национально-региональных оценочных процедур, создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, а также на повышение квалификации специалистов.

В результате использования выделенных средств, в регионах в 2016 году было приобретено более двух тысяч автоматических рабочих мест, около девяти тысяч принтеров и более полутора тысяч сканеров, необходимых для технического обеспечения проведения государственной итоговой аттестации школьников. За счет средств субсидий были разработаны 162 программы повышения квалификации, обучение по которым прошли 9 745 человек. По данным программа повышения квалификации было проведено 296 обучающих мероприятий.

По информации obrnadzor.gov.ru

Фото: astrcmo.ru