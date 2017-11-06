Руководитель одной из школ Татарстана стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы — 2017»

В Москве завершился Всероссийский конкурс «Директор школы — 2017». В заключительном очном этапе конкурса приняли участие шесть директоров общеобразовательных организаций Республики Татарстан. Все руководители показали достойнейший результат: четверо из них стали лауреатами в номинациях «Директор-стратег», «Директор-лидер», «Директор-аналитик», «Директор-эксперт», Самерханов Тимебулат Рашидович (директор общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет») – призер Всероссийского конкурса «Директор школы — 2017».

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы — 2017» стал Хайбуллин Ренат Равилевич, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани.