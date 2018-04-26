Рустам Минниханов: Мы должны приложить все усилия для сохранения родного языка

Нам нужен наш родной язык и мы должны приложить все усилия для того, чтобы его сохранить и передать следующим поколениям. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Дню родного языка и 132-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, пишет ИА «Татар-информ».

Со сцены Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля он поздравил собравшихся и всех татарстанцев с днем родного языка и днем рождения великого татарского поэта.

Рустам Минниханов отметил, что в творчестве Тукая татарский язык, вопросы его сохранения занимают особое место.

«Вопросы родного языка нас очень волнуют.Каждый год по миру национальности теряют свой родной язык. К сожалению, и в нашей стране есть люди, которые в языковом вопросе мыслят иначе», — сказал Президент республики. В связи с этим он напомнил о том, что вчера на своем заседании Госсовет РТ обсудил законопроект о добровольном изучении родного языка.

Рустам Минниханов считает, что обсуждать языковой вопрос нужно.

«Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен? Он нужен нам. Мы должны сохранить родной язык, культуру, наследие, которое передавалось из поколения в поколение», — подчеркнул Президент РТ.

По словам Минниханова, в этом вопросе нужно старание и единство народа.

«Нужно быть едиными, чтобы сохранить наш язык и внести много труда для этого», — добавил он.

Рустам Минниханов также отметил, что школы, театры и другие учреждения культуры, телевидение должны служить миссии сохранения идентичности татарского народа.