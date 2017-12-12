Рустам Минниханов совершает двухдневный рабочий визит в Италию

Делегация Республики Татарстан во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым совершит деловую поездку в Италию 12-13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В рамках визита запланированы встречи с руководителями ряда крупных итальянских промышленных компаний. Ожидается встреча с руководителем телекоммуникационной компании Mediaset, одной из самых крупных частных телевизионных корпораций в Европе. Также делегация посетит компанию по производству автомобильных шин Pirelli, которая присутствует сегодня в 160 странах мира.

Еще одна встреча запланирована с представителями технологической фирмы «Сайпем С.П.А.», действующей в отрасли добычи и переработки нефти и газа. В настоящее время Татарстан сотрудничает с этой компаний в рамках строительства завода «Аммоний» в республике.

Делегация Республики Татарстан во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым совершает деловую поездку в Италию 12-13 декабря.

По материалам ИА «Татар-информ».