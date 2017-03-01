Рустам Минниханов в день своего 60-летия принял участие в уроке экологии в казанской школе

Сегодня в Казани в гимназии №3 прошел урок экологии. Его почетным гостем стал Президент РТ Рустам Минниханов. К слову, сегодня он празднует свой юбилей.

Школьники рассказали главе республики о программе «Школьный экопатруль» и о проекте «Экогород». В ходе урока экологии ученики старших классов презентовали гостям свои проекты.

«Среда обитания – это особое качество жизни. Ни медицина, ни спорт не помогут, если наша среда обитания не будет соответствовать тем критериям, которые должны быть. Я считаю, что это очень важно. Все эти вопросы нужно учитывать с детства, со школы», — цитирует Президента ИА «Татар-информ».

Журнал «Магариф» уже писал о том, что сегодня, 1 марта, все министры республики поедут в школы Казани, чтобы прочесть ученикам лекции на тему экологии.

Источник фотографии: tatarstan.ru