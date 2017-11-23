Рустам Минниханов вручит юнармейцам автомобиль

Ноябрь 23, 2017 0

С 24 по 25 ноября  на базе Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища состоится III Слёт Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения  «ЮНАРМИЯ». Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ,  24 ноября в 13.50 на площади перед клубом Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища состоится церемония вручения ключей от нового автомобиля от Президента республики Татарстан Р.Н.Минниханова региональному отделению движения.

Ожидается участие  министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова.

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