Рустам Минниханов вручит юнармейцам автомобиль

С 24 по 25 ноября на базе Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища состоится III Слёт Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, 24 ноября в 13.50 на площади перед клубом Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища состоится церемония вручения ключей от нового автомобиля от Президента республики Татарстан Р.Н.Минниханова региональному отделению движения.

Ожидается участие министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова.