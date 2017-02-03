С 1 февраля в Татарстане началась запись в первые классы

В связи с многочисленными обращениями родителей будущих первоклассников напоминаем вам о правилах и порядке записи в школу. Для того чтобы записать ребёнка в 1 класс родители могут прийти в школу с 1 февраля и в другие последующие дни, уточнив график работы комиссии по организации приёма в первые классы. Кроме того, можно записаться через Интернет, заполнив заявление на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. На официальном сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан можно посмотреть рейтинг школ в разрезе муниципальных образований, рейтинг базовых школ и лучших школ республики: http://mon.tatarstan.ru/rus/rating_2016.htm.

Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории и наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля. Приём осуществляется по личному заявлению родителей ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя, и документов, подтверждающих проживание ребенка на закрепленной территории и завершается не позднее 30 июня 2017 года. Зачисление оформляется распорядительным актом по школе в течение 7 рабочих дней после приема документов. Документы, представленные родителями или законными представителями детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием документов, и печатью школы. Распорядительные акты школы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде школы в день их издания. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. В соответствии с законодательством Российской Федерации установлено, что дети, не проживающие на территории, за которой закреплена общеобразовательная организация, должны приниматься на свободные места с 1 июля. При приеме на свободные места преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, при приёме в первый класс вступительные испытания для детей не проводятся. Правила приёма, не урегулированные законодательством, регулируются правилами приёма общеобразовательных организаций. Эти правила должны быть размещены на официальном сайте школы. В учебном заведении могут провести собеседование, чтобы определить вступительный уровень ребёнка для дальнейшего распределения детей по классам. В любом случае независимо от результатов собеседования ребёнка должны принять на обучение.

Для справки: На 2017-2018 учебный год планируется принять в школы республики около 46400 первоклассников. В 2016-2017 учебном году эта цифра составляла около 45300 человек. Разница в приёме двух лет связана как с увеличением рождаемости в последние годы, так и миграцией населения. В Татарстане работает более 1419 дневных школ, в том числе 175 в Казани.