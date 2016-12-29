С помощью портала госуслуг татарстанцы могут воспользоваться 240 муниципальными услугами

Более 9 млрд рублей в этом году прошло через портал госуслуг Татарстана. Чаще всего жители республики оплачивали с помощью интернет-сервиса коммунальные услуги, а также штрафы. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной итогам года, рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

На сегодняшний день с помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами. Лидерами среди министерств Татарстана по уровню востребованности среди граждан стали Минтруда и Минздрав РТ, отметил Шайхутдинов. Только за 11 месяцев этого года в сервисе было зарегистрировано более 1 млн 800 тысяч татарстанцев, а мобильное приложение было скачено 112 тысяч раз.