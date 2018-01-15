Садовничий делает ставку на студентов, изучающих космос и человеческий мозг

14 января Актовый зал МГУ был забит до отказа, а некоторые будущие студенты и их родители занимали свободные места для того, чтобы услышать выступление академика РАН, Ректора МГУ имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, за два часа до его начала. Неудивительно, ведь на встречу пришли около пяти тысяч человек.

Во время встречи он поделился новостями. В новом учебном году будет объявлен первый набор на шестилетнюю программу подготовки специалистов «Космические исследования и космонавтика» факультета космических исследований. На данном факультете открывается набор на новую, четвертую, магистерскую программу «Космические медико-биологические проблемы».

По его словам, всегда будут изучаться космос и человеческий мозг. «Я уже проговорился: может быть, следующим шагом станет создание факультета когнитивных наук — это тоже океан неизученный». Когнитивистика — это междисциплинарное научное направление, которое объединяет теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, невербальную коммуникацию., теорию искусственного интеллекта.

По мнению ученых изучение познания и высших мыслительных процессов с помощью информационных моделей позволит создать систему так называемого сложного искусственного интеллекта.