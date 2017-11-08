Придется ли сказать «Хуш» учебникам «Сәлам»?

Через несколько минут начнется второй день 33-го заседания Госсовета РТ пятого созыва, на котором депутаты обсудят преподавание государственных языков в школах Татарстана. Наступления этой даты ждали учителя, директора школ и родители. Депутаты решат, останется татарский обязательным школьным предметом или детям нужно будет попрощаться с учебниками «Сәлам».

Напомним, 33 заседание Государственного Совета было назначено на 26 октября. Оно тогда состоялось, но депутаты решили продолжить обсуждение самого резонансного вопроса осени 2017 года. 4 ноября президиум Парламента объявил о том, что заседание продолжится 8 ноября. Сегодня с самого утра в нашу редакцию поступают звонки от учителей татарского языка, которые до недавнего времени преподавали в школах районов республики, а теперь находятся в смятении. Они ждут разъяснения ситуации.

Журнал «Мәгариф» будет присутствовать на заседании Госсовета. Следите за новостями на нашем сайте.