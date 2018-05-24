Шаймиев о языковом вопросе: «Невозможно передать возмущение словами»

Сегодня на заседании парламента депутаты рассмотрели проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе, а изучение родных языков – с учетом потребностей обучающихся и их родителей. По итогам бурного обсуждения депутаты проголосовали за отклонение законопроекта, а также выступили с предложением о продолжении консультаций с федеральным центром по данному вопросу, как сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Свое мнение по данному вопросу высказал и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Он отметил, что волнения по языковому вопросу, который затронул за душу многонациональный народ Татарстана, не утихают. Минтимер Шаймиев выразил озабоченность, связанную с тем, что голос жителей и Татарстана, и других национальных субъектов не был услышан. «Даже в начальных классах детей начинают отдалять от родного языка. Это же язык матери, язык родителей. Невозможно передать возмущение словами», – сказал он.

фото: http://tatarstan.ru

Минтимер Шаймиев также упомянул недавнюю инаугурацию Президента РФ Владимира Путина, где глава государства выступил с докладом о дальнейших перспективах развития страны. «Главным мотивом было сохранение в стране межконфессионального и межнационального единства. Однако есть силы, которые непонятно чего добиваются, действующие в нарушение Конституции РФ. Не думаю, что парламент Татарстана пойдет на нарушение Конституции РФ и Конституции Татарстана. Сейчас в рамках полномочий российского парламента любой закон можно «протащить», потому что национальные республики в меньшинстве, мы же через это уже проходили и находили пути решения этого вопроса. И сейчас найдем», – выразил надежду Минтимер Шаймиев. Он также предложил продолжить консультации и согласительные процедуры «для того, чтобы решить этот болезненный вопрос».