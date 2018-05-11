Шестиклассники пишут ВПР по обществознанию

Всероссийскую проверочную работу по обществознанию напишут 11 мая учащиеся 6 классов российских школ.Обществознание включено в число предметов, по которым проводятся ВПР, в 2018 году впервые, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Участие школ в ВПР для 6 классов является добровольным, проверочную работу по обществознанию проведут более 25 тысяч школ из всех регионов России. Проверочная работа состоит из шести заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. На ее выполнение дается 45 минут. Задания охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, работника, члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде