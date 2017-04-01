Школьница из Лаишевского района вошла в число лучших программистов Татарстана

Апрель 12, 2017 1

Ученица  10-го класса Песчано-Ковалинской школы Лаишевского района Ирина Морозова показала лучший результат по республике в номинации «3D компьютерная анимация». Об этом сообщает местная газета.

На днях в Казани завершился республиканский этап Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit». Конкурс проходит в два этапа: заочный (отборочный) этап и финальный этап (очная защита и блиц-конкурс).  Финальный этап состоится 16 апреля в Москве.

Источник фотографии: laishevskyi.ru

Источник фотографии: laishevskyi.ru

Комментарий

  1. Илсөяр
    12.04.2017 - 12:15

    Ну вот! Сельская школа ничуть не хуже городской. Все зависит от преподавателей. Молодец, Ирина! Еще больше молодец, уважаемый преподаватель. Успехов Вам в Москве.

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