Школьница из Лаишевского района вошла в число лучших программистов Татарстана

Ученица 10-го класса Песчано-Ковалинской школы Лаишевского района Ирина Морозова показала лучший результат по республике в номинации «3D компьютерная анимация». Об этом сообщает местная газета.

На днях в Казани завершился республиканский этап Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit». Конкурс проходит в два этапа: заочный (отборочный) этап и финальный этап (очная защита и блиц-конкурс). Финальный этап состоится 16 апреля в Москве.