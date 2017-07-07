Школьники из Татарстана вместе с Рустамом Миннихановым побывали конструкторском центре Boeing в Москве

В состав татарстанской делегации вошли победители III Чемпионата по бумажным самолетам среди школьников.

Делегации рассказали об инженерных дисциплинах центра, продемонстрировали учебные классы, презентовали учебные программы подготовки сотрудников и повышения их квалификации сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Авиационный учебный и научно-исследовательский центр Boeing в Сколково – это новейшая высокотехнологичная площадка для теоретического и практического обучения авиационного персонала – пилотов и инженеров-техников. Здесь установлены полнопилотажные тренажеры Next-Generation 737 и 777.