Школьники Москвы и Татарстана стали победителями Всероссийской олимпиады по литературе

В Казани состоялось закрытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Абсолютными победителями стали учащиеся из Москвы и Татарстана, передает ИА «Татар-информ».

Олимпиада прошла c 31 марта по 6 апреля. В заключительном этапе приняли участие около 270 школьников из 70 субъектов России.

На торжественной церемонии закрытия мероприятия олимпиадников поприветствовал директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России Андрей Петров.

«Я за вас совершенно не волнуюсь. И этому есть несколько причин. Первая – вы все уже победители, поскольку сюда приехали лучшие со всей страны. Вторая – вы в жизни правильно сможете сформулировать для себя цели, расставить приоритеты и точно реализоваться. Хорошее знание литературы, владение словом, понимание текста – это универсальные навыки. Именно в ваших руках интеллектуальное развитие нашей страны. В вашей личной истории уже есть эта замечательная победа», – сказал он участникам.

К школьникам также обратилась вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. «Мне приятно вас приветствовать, потому что я по духу и по призванию – учитель русского языка и литературы. Думаю, что вы обладаете великим даром – слова. Это самое конкурентное преимущество сегодняшнего дня. Знание языка, литературы, умение красиво говорить и анализировать любой текст, работать с информацией – это то, что дает любовь к литературе. Вы победители и самые лучшие дети страны, потому что любите литературу», – отметила она.

По словам председателя жюри Всероссийской олимпиады школьников по литературе, профессора Высшей школы экономики Елены Пенской, на состязаниях ребята продемонстрировали «интересные и глубокие рассуждения, нетривиальные идеи и вдохновенные выступления». «У нас совершенно необыкновенная олимпиада в этом году. Был такой драйв, сильные работы и результат. Мы очень рады. Мне показалось, что мы стали единым целым. В этом, конечно, есть заслуга литературы, особых свойств казанской земли и всех тех, кто принял участие в организации олимпиады. Здесь каждый человек для нас – история и открытие. Мы Казань не забудем», – заявила она.

По результатам испытаний, абсолютными победителями признаны девятиклассница Софья Бабина (Татарстан), десятиклассница Мария Страдымова (Москва) и ученица 11-го класса Наталья Лях (Москва).

Дипломы победителей олимпиады получили 10 участников из Москвы, Самарской, Архангельской, Челябинской, Пензенской, Московской, Сахалинской областей.

Призерами олимпиады среди учащихся девятых классов стали 10 школьников из Москвы, Татарстана, Калининградской, Липецкой, Волгоградской, Кировской и Саратовской областей.

Призерами среди школьников десятых классов признаны 15 учащихся из Москвы, Ставропольского края, Ленинградской, Тамбовской, Владимирской, Псковской, Самарской, Иркутской, Омской, Тульской, Новгородской, Свердловской областей и Алтайского края.

Кроме того, 55 школьников стали призерами олимпиады среди одиннадцатиклассников из Москвы, Татарстана, Коми, Краснодарского края, Новосибирской, Саратовской, Новгородской, Ярославской, Рязанской, Воронежской, Томской, Челябинской, Ленинградской, Ростовской областей, Пермского края, Мордовии, Удмуртии, Карелии, Крыма и других регионов.

Своими впечатлениями от участия в олимпиаде поделилась ученица 11 класса из Южно-Сахалинска Мария Ким. «На всероссийский этап я прошла только в этом году. Это совсем другой уровень, более сложный. На первом этапе анализировали текст. Второй этап был творческий, нужно было придумать новую литературную премию и программу для канала “Культура”. На третьем этапе мы должны были сочинить монолог к предложенной картинке, пояснить, какие ассоциации возникают с литературным произведением. Сложным для меня, наверное, был творческий этап, потому что я больше теоретик, люблю делать анализ. Устный этап был самый интересный», – рассказала школьница, добавив, что планирует поступать в МГУ.

Девятиклассница из Кирова Софья Пасынкова призналась, что участвует в олимпиаде впервые и для нее это большой опыт. «Участие в такой олимпиаде дало знакомство с новыми людьми, авторами произведений. И это отличный способ проверить свои знания. Я познакомилась со многими ребятами из других городов и надеюсь продолжить с ними общение. Здесь все горят литературой, очень любят этот предмет, они очень сильные. Я на олимпиаде в первый раз, и для меня все было достаточно интересно. Я планирую связать жизнь с кинематографом, поэтому литература была бы отличным способом поступить на специальность из этой сферы», – поделилась она.

В беседе с журналистами Андрей Петров подчеркнул, что Всероссийская олимпиада школьников по литературе – это одна из ценностей системы образования. «Победить на всероссийской олимпиаде – это ценность, как медаль за обучение. Поэтому мы делаем все, чтобы этот высокий статус и уровень поддерживать. Заключительный этап прошел в прекрасной Казани – городе, который не только колыбель большого пласта русской культуры и литературы, но и перекресток различных культур», – добавил он.