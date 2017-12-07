Школьники Татарстана написали итоговое сочинение

Более 650 тысяч учеников школ России вчера написали итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ.
Согласно регламенту, продолжительность написания итогового сочинения составляет 235 минут. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов было отведено на 1,5 часа больше, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Рекомендуемый объем итогового сочинения — не менее 350 слов, итогового изложения — 250-300 слов.
Ученикам 11 классов было предложено пять основных направлений тем сочинений:
1. «Верность и измена»
2. «Равнодушие и измена»
3. «Цели и средства»
4. «Смелость и трусость»
5. «Человек и общество»
Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки — 7 февраля и 16 мая 2018 года.