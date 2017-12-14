Скоро станут  известны новые имена главных редакторов

Декабрь 14, 2017 0

Накануне Нового года по традиции происходит подписание  контрактов с главными редакторами изданий, входящих в состав АО “Татмедиа”.  По нашим источникам, в этом году  произойдут изменения в редакторском корпусе журналов “Сююмбике” и “Казан утлары”. Ежегодное подписание контрактов с директорами филиалов АО «ТАТМЕДИА» — главными редакторами изданий сроком на один год проходит в эти дни.

До этого на протяжении многих лет пост главного редактора    «Казан утлары» занимал  Илфак Мирзаевич Ибрагимов.
Уже в ближайшие дни коллективу журнала будет представлен новый главный редактор.

А главному редактору журнала «Сююмбике» Лейсан Рафиковне Юнусовой будет предложена должность в организации АО «ТАТМЕДИА». Отметим, что  Лейсан Юнусова занимала должность редактора данного издания с 2009 года.

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