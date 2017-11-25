Социолог из Испании: «То, что мы наблюдаем в Татарстане, происходит во всем мире»

Государство должно создать условия и стимулы для билингвальных людей. Так считает социолог Эктор Алос-и-Фонт, который изучает систему образования национальных республик, в том числе и Татарстана. Эктор Алос-и-Фонт выступил перед учителями татарского языка, директорами школ, учеными и и активной татарской молодежью.

Социолог из Испании занят исследованием этнокультурного компонента системы образования Каталонии, Шотландии, Уэльса и Чувашии. Сейчас Эктор Алос-и-Фонт наблюдает за тем, как разворачиваются события вокруг ситуации с преподаванием в школах татарского языка. «То, что мы сейчас наблюдаем в Татарстане, Башкортстане и Чувашии, происходит во всем мире. Это проблема всех многонациональных стран. Я сам из Испании, где есть 13 национальных языков», — заявил лектор сегодня.

В других странах инициаторами билингвального обучения являются родители, а не государство. Социолог рассказал о баскском языке, носителями которого являются жители северных областей Испании и южных областей Франции. Согласно научным изысканиям Эктора Алос-и-Фонта, в 90-е годы на этом языке говорили только 7 % населения Баскски. Тогда в школах ввели следующие модели обучения:

1 модель. Обучение полностью на испанском языке + урок баскского языка.

2. модель. 50% школьной программы на испанском языке + 50% школьной программы на баскском языке.

3 модель. Обучение полностью на баскском языке+урок испанского языка.

Если поначалу наибольшим спросом у школьников пользовалась первая модель, то теперь большинство школ работают по третьей. «В этом случае с инициативой обучения на баскском языке вышли родители, а не государство. Это важно. Так появились первые школы, где изучался язык национальных меньшинств. Есть и другой пример, где также инициаторами были родители. В США представители национального большинства решили, что, обучаясь на двух языках, они будут конкурентоспособными. Родители создали для своих детей первые классы с обучением на том языке, который для них не является родным», — рассказал спикер.

На протяжении 30 лет власти Баскски создают условия для того, чтобы знать баскский язык было выгодно для жителей. Эктор Алос-и-Фонта назвал это позитивной языковой политикой. Учебный процесс в баскских школах налажен так, что результаты их учеников превосходят результаты обучающихся в испанских школах. Государство направило большие деньги на создание мощных национальных СМИ (радио, телевидение). И для того, чтобы смотреть передачи, мировые футбольные матчи, нужно было выучить баскский язык. Двуязычие стало обязательным и при устройстве на работу. Сейчас на баском говорят не 7, а 70% населения.