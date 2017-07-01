Состоится коллегия Минобрнауки РТ по итогам ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадного движения

В среду, 19 июля, состоится коллегия Министерства образования и науки Татарстана. Будут обсуждаться итоги государственной итоговой аттестации учащихся в 2017 году и олимпиадного движения школьников.

В этом году в республике 14 946 детей сдавали ЕГЭ. ОГЭ прошли 35 196 школьников. Для проведения экзаменов было задействовано 172 пункта. Напомним, в этом году наиболее популярными предметами по выбору у выпускников 11-х классов стали обществознание, физика и биология.

Если говорить об олимпиадном движении, то по количеству школьников, показавших лучшие результаты на интеллектуальных соревнованиях, Татарстан занимает третье место в рейтинге по России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. В этом году призерами заключительного этапа и победителями Всероссийской олимпиады школьников стали 140 детей из нашей республики. Пятеро ребят были признаны абсолютными победителями.