Среднесуточная температура воздуха в Казани будет ниже нормы

О том, какой прогноз погоды ожидать жителям и гостям столицы Татарстана рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев, сообщает Единый информационно-издательский центр КФУ.

По данным Гидрометцентра России, в предстоящую декаду в Казани ожидается понижение температуры.

С 25 мая по 2 июня среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы. Так, сегодня, 25 мая, столбики термометров днем поднимутся лишь до 17 градусов и до 4 градусов ночью. В субботу ожидается солнечная погода и 18 градусов в дневные часы, 9 градусов – в ночные, — сообщил профессор Переведенцев. – Похолодание в столицу Татарстана принесли северные ветры Арктики.

В воскресенье ожидается незначительное потепление. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается 9 градусов тепла. В понедельник в Казани снова похолодает: столбики термометров днем поднимутся до 16 градусов, ночью – до плюс 6.