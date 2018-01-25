Стало известно имя нового замминистра образования и науки

В ряде СМИ появилась информация о новом кандидате в заместители главы Минобрнауки России. Журналисты полагают, что им станет Ирина Потехина, которая сейчас занимает должность заместителя уполномоченного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

«Магариф» сообщал о том, что в начале января Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра Людмилу Огородову в связи ее переходом на другую работу. Сейчас Огородова является заместителем губернатора Томской области.

24 января на официальном интернет-портале правовой информации было размещено постановление правительства РФ, согласно которому число заместителей главы Минобрнауки увеличивается с семи до восьми. Некоторые СМИ, в числе которых ТАСС и «Коммерсанъ» сообщают, что одним из заместителей может быть назначена Ирина Потехина.

Ирина Петровна окончила Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им. С.М. Кирова и Академию государственной службы в Санкт-Петербурге. В начале профессионального пути она работала в СМИ, в 2001-2003 гг. была вице-губернатором и членом правительства Санкт-Петербурга. В 2005-2012 гг. Ирина Петровна являлась членом Правления АФК «Система». В последние три года Потехина занимала должность заместителя уполномоченного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

Также известно, что после назначения новых заместителей министра в ведомстве произойдет перераспределение обязанностей среди заместителей.