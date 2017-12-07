Татарстан может получить более полутора млрд рублей от Правительства РФ

Республика Татарстан может получить 1,67 млрд рублей в качестве дотации от Правительства РФ, сообщается на сайте российского Кабмина.

Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов с высоким темпом социально-экономического развития. На первом месте — Республика Саха, которой могут выделить 2,5 млрд рублей. На третьем месте — Московская область, которой могут выделить 1,6 млрд рублей.

Всего на дотации претендуют 40 субъектов РФ, отобранных по оценке их социально-экономического развития. В целях поощрения межбюджетных трансфертов на дотации регионов предусмотрено 20 млрд рублей.

Вопрос о распределении средств субъектам рассмотрят сегодня на заседании Правительства РФ.