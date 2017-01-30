Татарстан получит 135 млн рублей из федерального бюджета на развитие образования

Республика Татарстан в этом году получит 135,3 млн рублей из федерального бюджета по целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы. Соответствующий документ опубликован сегодня на портале правовой информации РФ.

Распоряжения о распределении между регионами страны субсидий в общем объеме 2520,6 млн рублей подписал 26 января глава российского Правительства Дмитрий Медведев.

«Субсидии распределяются, в частности, на подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования; модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом; создание условий для внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; развитие региональных систем оценки качества на всех уровнях общего образования», – отмечается в пояснении к распоряжениям.

Татарстан, в частности, получит 87324,8 тыс. рублей на развитие межрегиональных центров компетенций и разработку новых образовательных программ в ссузах; 11160,4 тыс. рублей – на развитие библиотечного дела, стажировочных площадок по реализации предметных концепций и на создание организаций, реализующих адаптированные образовательные программы. Еще 19509,9 тыс. рублей будут выделены на создание регионального центра допобразования детей и внедрение дополнительных программ в школах республики. Оставшиеся 17300 тыс. рублей пойдут на создание региональной системы независимой оценки качества общего образования.