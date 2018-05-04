Татарстан вдвое увеличил грантовую поддержку НКО

В два раза — до 20 млн рублей увеличена в этом году сумма грантовой поддержки Кабинета министров РТ для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально-значимых проектов. Эти средства будут распределены между победителями республиканского конкурса, сообщает ИА «Татар-информ».

«В декабре минувшего года Президент РТ Рустам Минниханов в своем выступлении сказал, что с этого года будет выделено 20 млн рублей из бюджета на поддержку НКО республики. Свое обещание он выполнил. Комиссии конкурса поручено до 1 июля подвести итоги», — отметил спикер.

Конкурс на получение грантов Кабинета министров РТ для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов, проводится в республике с 2010 года. В этом году он проводится по 9 направлениям в 23 номинациях. Проекты от участников принимаются с 16 апреля по 11 мая.

«К участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в течение не менее одного года до дня объявления конкурса. При этом участниками конкурса не могут быть некоммерческие организации в форме политических партий и движений, профессиональные союзы, государственные и муниципальные учреждения, а также некоммерческие организации, в отношении которых принято решение об их ликвидации или реорганизации», — добавила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.