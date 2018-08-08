Кто поможет учителям? Мнение московского специалиста

Директор Института общего образования Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий Татьяна Болотина рассказала татарстанским учителям о непрерывном профессиональном развитии педагога. Татьяна Владимировна приглашена на встречу с педагогическим сообществом Татарстана в рамках республиканского августовского совещания.

Представитель московского профильного центра Татьяна Болотина приехала в Казань для участия в заседании секции «Проектный офис в образовательных организациях» августовского совещания – 2018. Директор Института общего образования сообщила учителям о целях, которые стоят перед сферой, за которую отвечают воспитатели у школьные учителя.

«Министр просвещения Ольга Васильева определила перед региональными министрами две большие цели, стоящие перед системой образования. Первая цель — войти в десятку лучших в мире, вторая — выстроить систему воспитания», — сказала Татьяна Владимировна.

Она считает, что для достижения этих целей необходимо работать над развитием профессиональных компетенций учителей. Сейчас работа школ выстраивается на основе введения новых профессиональных стандартов педагога и директора.

13 августа состоится первое обсуждение национального проекта «Образование» с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«В нацпроект «Образование» вошли девять подпрограмм, одна из которых связана с нами – учителями. Это направление «Учитель будущего». Предполагается, что Национальная система учительского роста будет включена в эту подпрограмму», — пояснила Болотина.



Согласно госпрограмме «Развитие образования 2018-2025 гг.», в регионах России будут созданы возможности для непрерывного профессионального развития учителей. Разработаны механизмы, которые смогут помочь в совершенствовании знаний педагогов. «Педагогический атлас» и «индивидуальные образовательные маршруты» — это лишь малая часть таковых инструментов. Успешным примером школы командообразования спикер заседания назвала СОШ № 146 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района г. Казани.