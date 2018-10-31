Татьяна Синюгина: «Мы ощущаем острую потребность в учебниках на родных языках»

Заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Синюгина обратила внимание на проблему изучения родных языков в школах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вопрос об изучении родных языков Татьяна Синюгина подняла в ходе встречи с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств господином Ламберто Заньером.

Она отметила, что одной из главных задач Министерства просвещения является создание всех необходимых условий, чтобы преподавание родных языков в российских школах было качественным и максимально комфортным.

– Мы ощущаем острую потребность в учебниках на родных языках, и одной из целей является привлечение научного, экспертного сообщества для написания данных учебников. Мы понимаем, что подготовка педагога, который работает с детьми из семей-носителей языка – это несколько другая история, чем подготовка обычного учителя. И у нас в последнее время начал развиваться институт подготовки кадров для обучения на родном языке. В наших педагогических и классических университетах есть направления и специализации именно по родным языкам, которые готовят не только учителей, но и краеведов, литераторов, искусствоведов, – сообщила замминистра.