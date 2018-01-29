Телеканал «Шаян» будет сотрудничать с зарубежными компаниями

Телерадиокомпания «Новый век» в создании нового канала «Шаян» опирается на успешный опыт как российских федеральных каналов, так и крупнейших медиахолдингов. В числе таких — турецкий канал «Чуджук».

В программе вещания детского канала будут представлены более 20 оригинальных познавательных, образовательных и развивающих программ, игровые шоу и викторины. Планируется привлекать сторонних производителей к поставке мультипликационных фильмов, обучающих программ, интерактивных игр на татарском языке.

Как стало известно на презентации нового канала «Шаян», в случае сотрудничества Татарстана с зарубежными странами, возникает вопрос об авторском праве. Производители иностранных мультфильмов готовы предоставить права на трансляцию медиа-продуктов на территории нашей республики, но выступают против того, чтобы данный контент размещался в Интернете.