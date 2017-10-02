Тележурналист Максим Шевченко: «В Москве нет курсов татарского языка»

Известный тележурналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко посоветовал татарстанцам активнее создавать условия для сохранения национальных языков. Сегодня Максим Шевченко провёл семинар для участников конкурса среди СМИ «Многоликая Россия».

На семинаре руководитель пресс-службы Духовного управления мусульман Татарстана Резеда Закирова поинтересовалась мнением спикера о самой резонансной теме этой осени — преподавание татарского языка в школах. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека признался, что ему нравится бывать в Татарстане, и в том, что ему было бы интересно научиться говорить на татарском. Но в Москве нет ни одних курсов по изучению языка. Максим Шевченко добавил, что народ должен защищать родной язык:

– Вопрос татарского языка для меня – это не только вопрос татарского народа. Я русский, и я не только татарский язык защищаю, я даже не знаю татарского языка, Я защищаю принципы демократии и федерализма. Татарский народ — второй по численности культурно организованный народ России. Татары ощущают себя именно татарами, где бы они ни находились. Посягательство на язык — это посягательство на личность, самосознание. Человек является ценностью как носитель духа. А национальное самосознание является составляющей этого духа.

Беседу поддержал представитель СМИ, приехавший на конкурс из Республики Коми. По его словам, вопрос сохранения языка сейчас остро стоит и на его родине. Правда там народы коми составляют лишь 20–25 процентов от населения, и многие родители не согласны с тем, что дети изучают национальный язык в обязательном порядке. Если говорить о Татарстане, то, согласно статистическим данным, большая часть населения здесь представлена татарами. Затем русские и чуваши. Когда журналист из Коми сказал, что не считает, что ребенку пригодится знание падежей национального языка, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека поспешил возразить ему:

– Вы помните, что такое валентность? Нет? А зачем вы тогда столько лет потратили в школе на изучение химии? А я вам объясню: для того, чтобы развивать мозги. Дети изучают большую часть предметов не для того, чтобы знать, знания начинаются уже в старших классах и в институте, дети изучают их для того, чтобы развивать мозги. Так, вопрос: развивает ли сознание ребенка изучение восьми падежей коми языка? С этой точки зрения есть логика. Это гораздо более полезная вещь, чем если ребенок будет часами болтаться в Интернете и там развивать свою логику, глядя там непонятно на что, – сказал Шевченко.