Теперь выпускники получат золотую медаль только при выполнении двух требований

Министерство образования и науки РФ подготовило проект приказа, который предусматривает введение дополнительных требований для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Согласно изменениям, для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо выполнить два условия. Во-первых, одиннадцатиклассникам необходимо получить итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. Во-вторых, успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ не менее 70 баллов по обязательным учебным предметам.

В прошлом году в российских школах возникло несколько конфликтных ситуаций, касающихся заветной золотой медали. Выяснилось, что не всегда за знаком отличия стоят «пятерки» и высокие баллы на ЕГЭ. Тогда Министерство образования и науки России рекомендовало региональным властям разобраться в ситуации и сообщило о возможном пересмотре порядка поощрения лучших выпускников школ.

Что касается Татарстана, в этом году вопрос с золотыми медалистами находится на контроле республиканского профильного министерства. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к подготовке к основному периоду ОГЭ и ЕГЭ, заявил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. «В этом году мы тоже берем вопрос с медалями на контроль. Всегда наши медалисты практически подтверждают свои медали. Нас это радует, потому что борьба за медаль — это не главная цель. Главная цель — подготовка нашего выпускника в рамках федеральных государственных стандартов. У нас есть модель выпускника, требования к выпускнику образовательных учреждений. Эти требования в рамках ФГОС должны выполняться. Мы надеемся, что в этом году результаты нас не будут огорчать», — сказал Хадиуллин.

Первый замминистра заверил, что в конце учебного года, ведомство озвучит, в каких школах Татарстана заветные медали выпускников не нашли подтверждения.

Проект приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115» сначала пройдет общественное обсуждение.