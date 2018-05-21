Три тысячи призывников из РТ в этом году пополнят ряды вооруженных сил

Три тысячи двести призывников из Татарстана в этом году войдут в состав вооруженных сил России. Двадцать из них будут нести службу в Президентском и Преображенском полках, сообщает ИА «Татар-информ».

«7 мая призывники из Татарстана принимали участие в инаугурации Президента России. Мы гордимся нашими призывниками – они лицо российской армии и наша гордость. Они принимают участие в исторических событиях. В этом году количество призывников из Татарстана, попавших в Президентский полк, достигнет 250», – отметил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Отбор кандидатов в Президентский полк начался в Татарстане еще в 2010 году.

Всего же за время этой призывной кампании повестки получат 18 тысяч молодых ребят. Первые отправки призывников начались еще 23 апреля, уже отправлены 156 человек. И буквально сегодня к местам несения службы уехали еще 59 парней.

фото: ИА «Татар-информ»

«Основные вопросы, с которыми к нам обращаются, касаются здоровья наших призывников. Наша задача сделать так, чтобы все заболевания выявлялись своевременно, чтобы вовремя службы исключить данные вопросы. Это больная тема – ребята не всегда готовы физически и получаемая во время службы нагрузка впоследствии негативно сказывается. Это самый серьезный вопрос, с которым обращаются призывники и родители. Эти вопросы, конечно, единичны, но проблема призывника — это проблема целой семьи», – поделилась уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.