Учащиеся 4, 5 классов написали ВПР по русскому языку

17 апреля ученики 4 класса российских школ написали первую часть Всероссийской проверочной работы по русскому языку. Им предстояло написать диктант и выполнить два связанных с ним задания. ВПР проводится в штатном режиме. По информации Рособрнадзора, участие в ней приняли 39 тысяч школ из всех регионов России.

Первая часть проверочной работы рассчитана на 45 минут. Вторую часть, состоящую из 12 заданий, участники напишут 19 апреля.

Сегодня ВПР по русскому языку также прошли и пятиклассники. Работа включает в себя 12 заданий и рассчитана на 60 минут. Задания проверочной работы предполагают ориентирование в содержании текста, нахождение в нем требуемой информации, подтверждение выдвинутых тезисов. Проверяется умение школьников создавать речевое высказывание в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.