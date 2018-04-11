Учеником года Казани стал девятиклассник Нияз Мухарямов

Победителя определили среди учащихся 9-11 классов. В конкурсе приняли участие 49 старшеклассников, восемь из которых боролись за звание «Ученика года» в финале, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участников соревнований ждало пять испытаний: «Позвольте представиться!», конкурс ораторского искусства «Волшебный мир кулис», интеллектуальный конкурс знатоков иностранного языка, видеоконкурс на тему «Моя школа – мой второй дом!», а также защита проекта «Будущее Казани глазами детей».

Выступления конкурсантов оценивали заместитель директора по учебно-педагогической практике Казанского педагогического колледжа Гузель Рамазанова, актеры театра им.Г.Камала, президент клуба «Сәләт» Игорь Смирнов, представители Академии творческой молодежи РТ и другие эксперты.

Учеником года Казани стал ученик девятого класса школы №167 Нияз Мухарямов.