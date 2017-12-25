Учитель из Набережных Челнов показал свое мастерство на «Первом канале»

Вышел в эфир выпуск проекта «Русский ниндзя», в котором участвовал учитель физкультуры из Татарстана Ильяс Ихсанов. Мужчина преподает на кафедре физического воспитания Набережночелнинского института КФУ.

Ильясу Ихсанову 58 лет, 40 из которых он занимается альпинизмом, регулярно ходит в походы. Преподаватель является трехкратным чемпионом мира по зимнему полиатлону. Он многодетный отец четырех детей (младшему ребенку всего четыре года, старшему — 33 года).

Ильяс Ихсанов решил принять участие в кастинге в Москве после приглашения от представителя «Первого канала», поступившего через соцсети.

Мужчина не прошел в следующий этап шоу. К сожалению, когда челнинскому преподавателю нужно было с гимнастического мостика допрыгнуть до кольца, ему не хватило буквально нескольких сантиметров.