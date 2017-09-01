Учитель математики из Татарстана стал одним из 15 лауреатов конкурса «Учитель года России — 2017»

В Сочи объявлены имена лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017».

15 конкурсантов прошли в следующий очный тур конкурса. Среди лауреатов есть учитель из Казани Алмаз Хамидуллин, интервью с которым было опубликовано в апрельском номере нашего журнала.

Сегодня стартует II очный тур федерального этапа конкурса. Как сообщает «Учительская газета», он откроется заданием «Мастер-класс».В воскресенье конкурсантов ждет испытание «Педагогический совет», а в понедельник — «Образовательный проект».

3 октября будет объявлена пятерка победителей тура, которые поборются за звание абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017». Третий очный тур и торжественная церемония объявления победителя пройдут в Москве. 3 октября будет объявлена пятерка победителей, которые поборются на звание Абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017». Третий очный тур и торжественная церемония объявления победителя пройдут в Москве.